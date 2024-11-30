«Їхня майстерність захисту України визнана на міжнародному рівні»: Сирський попрацював з «Птахами Мадяра» на Донбасі

Попри поступове просування росін на Донбасі, в районі Покровська фронт вдалося стабілізувати. Саме на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області попрацював головком ЗСУ Олександр Сирський. Про це він повідомив у Telegram.



Сирський особисто поспілкувався з командирами та бійцями та вручив нагороди військовослужбовцям 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем, відомого також під назвою «Птахи Мадяра».

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«Вони демонструють на полі бою інноваційну та технологічну переваги над ворогом. Їхня майстерність захисту України визнана як громадянами нашої держави, так і на міжнародному рівні — партнерами та союзниками», — зазначив генерал.

«Переконаний, що й надалі так само професійно воїни „Птахів Мадяра“ застосовуватимуть іноваційні підходи та обмінюватимуться передовим досвідом з іншими українськими військовослужбовцями задля перемоги над російськими окупантами!» — додав головком.

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Нагадаємо, досить тривалий час головком ЗСУ особисто контролював дії ЗСУ на Курщині. За його словами, наступ Сил оборони у Курській області не дозволив окупантам реалізувати плани щодо створення «буферної зони» на півночі України, що мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

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