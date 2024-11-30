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«Їхня майстерність захисту України визнана на міжнародному рівні»: Сирський попрацював з «Птахами Мадяра» на Донбасі

13:32 30 листопада 2024
Сирський з військовим

Попри поступове просування росін на Донбасі, в районі Покровська фронт вдалося стабілізувати. Саме на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області попрацював головком ЗСУ Олександр Сирський. Про це він повідомив у Telegram.

Сирський особисто поспілкувався з командирами та бійцями та вручив нагороди військовослужбовцям 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем, відомого також під назвою «Птахи Мадяра».

«Вони демонструють на полі бою інноваційну та технологічну переваги над ворогом. Їхня майстерність захисту України визнана як громадянами нашої держави, так і на міжнародному рівні — партнерами та союзниками», — зазначив генерал.

«Переконаний, що й надалі так само професійно воїни „Птахів Мадяра“ застосовуватимуть іноваційні підходи та обмінюватимуться передовим досвідом з іншими українськими військовослужбовцями задля перемоги над російськими окупантами!» — додав головком.

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Нагадаємо, досить тривалий час головком ЗСУ особисто контролював дії ЗСУ на Курщині. За його словами, наступ Сил оборони у Курській області не дозволив окупантам реалізувати плани щодо створення «буферної зони» на півночі України, що мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

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