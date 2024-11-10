Активний наступ ворога на Покровськ зупинено: аналітик пояснив, як вдалось це зробити

Попри поступове просування ворога на Донбасі, фронт не не сиплеться, а на окремих ділянках його вдається стабілізувати. Противник посилює натиск там, де йому вдається розтягнути нашу оборону та створити «клешні». Про це заявив співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула. Він додав, що стабілізувати фронт можна тільки тоді, коли лінія зіткнення буде мати мінімальну кількість різних згинів та матиме відповідну кількість піхоти на 1 кілометр фронту.

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«Так відбулося зараз біля Покровська, — пояснив Руслан Микула. — Бійці рф активно наступали в кінці серпня до Покровська та Мирнограда. Але туди було перекинуто 25-ту повітряно-десантну бригаду, де працювала 425-та ОШБ „Скала“. Бійці зуміли організувати доволі сильну лінію оборони».

За словами експерта, південніше рф постійно створює «клешні», розтягуючи українську оборону. Відповідно зменшується кількість особового складу, й натиск ворога стає сильнішим.

«Зараз яскравим прикладом є район Сонцівки Курахівської міської громади, — каже аналітик. — Там ворог прорвався у село, перебуває у центрі, але його не контролює. Сил немає, щоб їх звідти вибити чи перерізати забезпечення. Виходить патова ситуація».

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Водночас ситуація на Донбасі продовжує залишатися для ЗСУ дуже важкою, а на Курахівському напрямку близька до катастрофічної і загрожує повним оточенням частин української армії. Як можна цього уникнути, розповів аналітик Bild Юліан Рьопке.

Фото: zsu.gov.ua

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