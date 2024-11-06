Поки в Курській області гинуть українські воїни, тим самим зриваються плани ворога щодо наступу на Сумську область. Ще в травні розвідці стало відомо про наявність планів атаки вс рф в Сумській області, і наступ на Курськ було зроблено з превентивною метою. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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За його словами, цей наступ не дозволив окупантам реалізувати плани щодо створення «буферної зони» на півночі України, що мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

За словами Сирського, за майже три місяці операції втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них ліквідовано — 7905, поранено — 12220, потрапили у полон — 717.

Також знищено 1101 одиницю озброєння та військової техніки ворога, у тому числі 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ та 659 одиниць автомобільної техніки.

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«Зараз росія прагне, щоб українські війська вийшли з цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їхню кількість. Власних військ росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових із Північної Кореї. Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак Сили оборони України зробили превентивний крок і продовжують знищувати ворога на його території» , — наголосив Олександр Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ зазначив, що за героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців.

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Водночас народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що подібна заява може виявитися своєрідною «передмовою» перед виведенням ЗСУ з Курської області.

«Сирський зробив підведення до виведення військ із Курської області. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було „обмінено“ росіянам за цей час і скільки українських громадян загинуло. Може, Олександре Станіславовичу, Ви особисто залишитеся там? Свої заберуть, а ми хоч зітхнемо з полегшенням», — натякнула одіозна нардепка на провину головкома ЗСУ у невдачах на Донбасі.

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Нагадаємо, останнім часом з вуст експертів все частіше звучать питання щодо необхідності тримати великі сили в Курській області за важкої ситуації на Донбасі.

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