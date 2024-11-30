Все залежить від волі: Зеленський назвав умову для завершення війни наступного року

Війна в Україні може завершитися наступного року. Проте це залежить від волі та рішень інших лідерів світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

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«Ми зробимо все, щоб закінчити цю війну. І у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році. Ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом з США і, звичайно, разом з Україною», — сказав президент.

Зеленський додав, що майбутній президент США Дональд Трамп може чинити великий тиск на росію через посилення України. Глава держави також вказав на дипломатичні шляхи для завершення війни.

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«Це може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього прагне. Зрозуміло, що це не легко і це не станеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень та волі інших лідерів», — заявив Зеленський.

В інтерв'ю SkyNews Зеленський також зробив заяву про припинення гарячої фази війни. На його думку, для цього НАТО повинне взяти під «парасольку» підконтрольну Україні територію. Решту територій, як вважає президент, потрібно повернути дипломатичним шляхом. Проте Зеленський наголосив, що таку пропозицію Україні ніколи не пропонували.

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Зазначимо, що раніше президент заявляв, що Україна повинна зробити все для закінчення війни у 2025 році дипломатичним шляхом. Глава держави також заявляв, що Україна підтримує дипломатію як шлях до закінчення війни. Але він наголошував, що це не повинно коштувати Україні 30% території.

При цьому у Головному управлінні розвідки Міноборони теж вважають можливим початок «змістовних переговорів» з росією у 2025, проте не раніше ніж у другій половині року. Також там підтверджують існування у рф плану поділу нашої держави на три частини, а саме тимчасово окуповані території, які росія «включила» до свого складу, центральна частина включно зі столицею, де планують привести до влади російських маріонеток, та західні, який названі «спірними територіями».

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Фото скрін відео

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