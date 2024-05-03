Росіяни, які продовжують тиснути на Сили оборони України на східному фронті, насамперед у районі Часового Яру, планують застосувати «трирівневий» план щодо дестабілізації нашої країни.

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Про це в інтерв'ю журналу The Economist розповів заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький. Першим та головним чинником він назвав військовий. Адже незважаючи на те, що США нарешті затвердили військову допомогу Україні, пройдуть тижні, перш ніж вона дістанеться лінії фронту. І її обсяги навряд чи зможуть зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від нетехнологічних та руйнівних авіабомб.

Він, зокрема, прогнозує, що у травні росіяни підуть у наступ на сході, після чого почнуть нарощувати свої сили на кордоні біля Харківської та Сумської областей. А здачу Часового Яру — опорної точки ЗСУ у Донецькій області — він назвав «питанням часу».

Другим чинником є російська дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності Володимира Зеленського, президентський термін якого теоретично закінчується 20 травня. Хоча Конституція явно припускає безстрокове продовження терміну у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

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Третій фактор — кампанія росії з ізоляції України на міжнародному рівні. «Вони струшуватимуть ситуацію, як тільки зможуть», — каже Скібіцький.

Заступник голови ГУР також сказав, що не бачить можливості для України виграти війну тільки на полі бою, навіть якби ЗСУ відкинули росіян до держкордону — це не поклало б кінець війні. Скібіцький вважає, що такі війни можуть закінчитися лише переговорами і що наразі обидві сторони борються за «найвигіднішу позицію» перед їхнім потенційним початком.

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На його думку, змістовні переговори можуть розпочатися не раніше, ніж у другій половині 2025 року. До того часу, вважає він, росія зіткнеться з серйозними «зустрічними вітрами». Скібіцький вважає, що російський військовий виробничий потенціал збільшився, але до початку 2026 року він вийде на плато через брак матеріалів та інженерів. Зброя може закінчитися у обох країн, але Україна вразливіша в цьому питанні.

Говорячи про Європу, генерал назвав її найбільшим невідомим чинником війни — якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти нам, вони теж зрештою виявляться під прицілом росії.

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Вадим Скібіцький зменшує значення статті 5 Хартії колективної оборони НАТО. Навіть незважаючи на присутність військ НАТО у країнах, що межують з Україною, росіяни можуть швидко захопити територію. «Російські захоплять країни Балтії за сім днів», — стверджує він і додає, що час реакції НАТО становить десять днів.

«Ми продовжимо боротьбу. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас», — констатував заступник голови ГУР МО України.

Нагадаємо, що нещодавно головком ЗСУ Сирський офіційно підтверджував відхід ЗСУ з кількох населених пунктів на сході України.

Фото ГУР МО

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