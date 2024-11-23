«Перспектива до 2045 року»: у ГУР підтвердили існування російського плану з поділу України

Заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький, який раніше прогнозувавав, що «змістовні переговори» з росією можуть розпочатися не раніше, ніж у другій половині наступного року, прокоментував існування плану рф щодо поділу нашої держави на три частини: тимчасово окуповані території, які росія «включила» до свого складу, центральна частина включно зі столицею, де планують привести до влади російських маріонеток, та західні, який названі «спірними територіями».

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В коментарі агенції «Інтерфакс-Україна» він повідомив, що українська військова розвідка знає про цей документ, що був підготовлений приблизно рік тому. Втім, він додав, що головною метою росії є повна окупація Укоаїни.

Фото "Інтерфакс-Україна"

«Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу — мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026−2035 рік з перспективою до 2045 року», — зазначив він.

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Скібіцький нагадав, що очільник ГУР МО Кирило Буданов говорив про деякі елементи цього «плану» під час виступу на щорічній зустрічі YES. Буданов не виключав, що путін пробуватиме «вирішити українське питання» до 2026 року. Адже при затяжних бойових діях країна-агресорка чим далі, тим більше відчуватиме вплив війни на все сфери: економічну, демографічну, іміджеву тощо.

«Сценарій розвитку з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035−45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим — це начебто території рф згідно з їх конституцією», — зазначив він та додав, що в російському плані містяться положення щодо зміни українського керівництва на проросійське та унеможливлення вступу України до НАТО.

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Наразі у ГУР МО немає інформації про те, що цей документ росія передавала до США, але такий варіант не виключається.

Раніше Вадим Скібіцький називав три сильні сторони ворога, згадуючи про потужний мобілізаційний ресурс, можливість відводити війська в резерв для поповнення втрат і на відпочинок, а також авіацію і панування в повітрі.

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Фото з сайту ГУР МО

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