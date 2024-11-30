Пенсія у грудні: експерт розповів про реформу, яка може «погіршити життя пенсіонерам»

Експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін, який розповів про переваги та недоліки накопичувальної пенсії, тепер спрогнозував, що може чекати чекає на пенсіонерів у найближчому майбутньому.

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Про це йдеться у його відео, яке експерт розмістив на Youtube-каналі видання «На пенсії».

Державний бюджет на 2025 рік

Верховна Рада остаточно ухвалила Закон про Державний бюджет на 2025 рік. Дива не сталося — прожитковий мінімум наступного року не зросте. Тому найменші пенсії та соціальні виплати, а також деякі надбавки до них поки також не зростатимуть. Принаймні до 1 березня, коли має відбутися індексація.

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Індексація пенсій 2025

Що стосується індексацій, то як вже зазначено, гроші на неї бюджетом передбачені. Навіть Президент України зазначив, що гроші на всі соціальні виплати наступного року є. Щоправда, не уточнюється, чи всі зможуть отримати ці виплати та чи достатній розмір цих виплат, якщо прожитковий мінімум не зростає.

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На цьому, між іншим, наголосив заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк. За його словами індексація в березні 2025 року запланована, що частково компенсує зростання споживчих цін. Однак, попри зусилля уряду, значна частина пенсіонерів залишається в скрутному фінансовому становищі, і потребуватиме подальшої підтримки. Він підкреслив, що у 2025 році мінімальна пенсія становитиме 2 300 гривень. А точніше 2361, тобто сума залишається критично низькою, враховуючи темпи інфляції та зростання цін на основні товари та послуги.

Нещодавно перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак повідомила, що розмір індексації наразі невідомий, тобто ніяких обіцянок поки не давала.

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Зарахування закордонного стажу та пенсії за кордоном

Також Марчак повідомила, що до кінця року мають бути ухвалені дві постанови Кабміну, що визначають новий порядок зарахування закордонного стажу і порядок проходження ідентифікації для тих пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Ще у квітні Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, які зокрема передбачають проходження ідентифікації такими особами щороку до 31 грудня. Рік минає, а порядок проходження такої індексації ще не ухвалено. Отже, Марчак запевнила, що порядок ухвалять до кінця року, але щоб люди не хвилювалися, то проходження ідентифікації для тих, хто за кордоном, можуть відтермінувати до кінця 2025 року, а не до кінця 2024.

Що стосується реформ, то проєкту реформи пенсій з 1 липня поки немає.

Реформа спецпенсій

До того ж до Верховної Ради наприкінці жовтня вже подано законопроєкт № 12165, яким начебто пропонується зробити єдиний підхід для перерахунку спеціальних пенсій і дещо урізати пенсійні права прокурорам. Цей же законопроєкт може дозволити Пенсійному фонду остаточно ігнорувати рішення Конституційного суду і загалом зменшити можливість судів виносити позитивні рішення на користь пенсіонерів.

Разом з тим планується запровадити з 2026 року професійну накопичувальну пенсійну систему для високооплачуваних посад, що наразі претендують на спеціальні пенсії, зокрема для тих самих прокурорів, суддів, а також військовослужбовців і деяких інших категорій працюючих осіб.

«Але якщо вчитатися в законопроєкт самостійно, а не слухати його авторів, то все виглядає набагато гірше», — вважає експерт.

Проте є категорія пенсіонерів, яка попри все може розраховувати на доплати до пенсії.

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