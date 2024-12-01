Чим зайнятися в саду та на городі у грудні: сприятливі та несприятливі для робіт дні

Незважаючи на те, що в грудні врожай вже давно зібрано, проте робота для садівників та городників все ж знайдеться. Праця в саду буде особливо плідною, якщо орієнтуватися на місячний посівний календар, пише На пенсії.

ВІДЕО ДНЯ

Так, під час зростання Місяця варто зайнятися посадкою, пересаджуванням, щепленням. Повний місяць — саме час для прополювання, підживлення, а також обробки саду від шкідників. Під час спадаючого Місяця краще працювати з коренеплодами та цибулинними. А під час Молодика потрібно відкласти всі роботи в саду та на городі.

Фази Місяця у грудні 2024 року: Спадаючий Місяць — 16−31 грудня; Молодий Місяць — 1 грудня; Місяць, що росте — 2−14 грудня; Повний Місяць — 15 грудня.

Найбільш вдалими для посадки у грудні є 3−4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23−29 грудня. У ці дні краще підготувати насіння до ранніх висадок навесні і вкрити від морозу найчутливіші рослини.

РЕКЛАМА

Невдалі дні у грудні: 1, 2, 5−7, 15, 30, 31 числа.

Для висадки рослин вдали такі дні:

РЕКЛАМА

- 3−10 грудня — перець, томати, баклажани, гарбузи, кабачки, патисони, огірки, капуста;

- 17−24 грудня — морква, картопля, буряк, цибуля, часник, кріп, петрушка, шпинат та різні салати.

Також з 3 по 10 грудня — сприятливий час для висаджування ягід та фруктів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як допомогти молодим деревам перезимувати.

Фото: sad-ogorod.in.ua

37

Читайте нас у Facebook