Двоє українців «бомбили» банкомати в Маямі: що вигадали шахраї і скільки встигли вкрасти

В американскому штаті Флорида, де кілька років тому підірвали багатоповерхівку, у Маямі-Біч заарештували українця Віталія Моравля. Його підозрюють у крадіжках з банкоматів, інформує NBCMiami.

ВІДЕО ДНЯ

Його спільником був українець Роман Леськів. Їх вже заарештували. Їм інкримінують крадіжку у великому розмірі та організовану схему «джекпотингу в банкоматах» для крадіжки великих сум готівки з автоматів у Маямі-Дейді.

У Маямі-Дейді хакери отримували доступ до апаратного забезпечення банкомату через слоти для входу картки або порти обслуговування, щоб ініціювати «виплати джекпоту», де видаються великі суми готівки. Слідчі вважають, що українці використовували банківську картку, яку вони вставляли в банкомати, щоб зламати їх.

Згідно з повідомленнями, фотографії з камер спостереження показали, як Леськів і Моравель здійснювали транзакції в банкоматі приблизно під час крадіжки картки.

РЕКЛАМА

Моравель вкрав із банкоматів десятки тисяч доларів. Правоохоронці під час обшуку у його квартирі знайшли численні українські паспорти, які не належали Моравлю чи його родині, численні електронні пристрої, електронний кодувальник кредитної/дебетової картки, детектор помилок і 17 740 доларів США готівкою.

Моравель заявив правоохоронцям, що він український військовий, який подорожує та навчає військового персоналу в різних країнах.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні з’явились два нових види шахрайства. Громадянам розповіли, як їх розпізнати і як захиститись.

Фото: www.nbcmiami.com

РЕКЛАМА

795

Читайте нас у Facebook