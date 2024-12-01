Ще встигнете до кінця року: як скористатись програмою «Прихисток» і скільки коштів можна отримати

Фінансування проєкту «Прихисток» було продовжено до кінця 2024 року. Ним передбачено можливість отримання компенсації «приймаючій» стороні за безоплатне розміщення ВПО. Що варто знати про програму — розповіли юристи.

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«Право на компенсацію в межах проєкту мають громадяни України, які не мають заборгованості за житлово-комунальні послуги; розмістили осіб, з якими вони не пов’язані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному родстві (наприклад, чоловіка, дружину, батька, матір, дітей, онуків, зокрема повнолітніх). Є власниками такого житла або їх представниками; або наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності; або спадкоємцями, які прийняли спадщину. Інформацію про житло, в якому розміщуються ВПО, варто внести до веб-ресурсу „Прихисток“ або подати заяву до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради», — зазначають фахівці.

Юристи додають: наявність відомостей про житлові приміщення у такій системі не є обов’язковою умовою для отримання компенсації особами, що розмістили ВПО. Сума компенсації за кожен день за розміщення однієї людини становить 14,77 грн.

Раніше юристи пояснили, чому у вересні-жовтні частина переселенців не отримала виплат.

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