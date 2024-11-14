Переселенці не отримали виплати: юристи пояснили, що могло статися

Особам, яким допомога на проживання була продовжена на підставі березневих змін (це найбільш вразливі категорії ВПО: отримувачі пенсії, особи з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї з дітьми тощо), з 1 вересня виплати мали бути продовжені автоматично на ще один шестимісячний період без додаткового звернення. Чому ж тоді у вересні-жовтні багато з таких ВПО не отримали виплат, дали відповідь юристи «Юридичного порадника для ВПО».

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«Протягом місяця з дати продовження виплати допомоги орган соціального захисту населення мав провести перевірку отримувачів допомоги на відповідність критеріям. У разі виявлення невідповідності виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після місяця автоматичного продовження виплати допомоги.

Тобто протягом вересня була проведена додаткова верифікація, за результатами якої окремим отримувачам допомога в жовтні була припинена.

Фахівці перевіряли майнові критерії (наприклад, наявність депозитів, житлового приміщення на території, не внесеній до Переліку бойових дій / тимчасової окупації, дороговартісних покупок тощо).

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Також звертали увагу на критерії автоматичного продовження (наприклад, непрацездатна особа, що отримувала допомогу на проживання, стала працездатною).

Оцінювались критерії продовження виплат на сім'ю (а це — середньомісячний сукупний дохід сім'ї, зайнятість або наявність підстав для незайнятості працездатних членів сім'ї, навчання дітей).

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Враховували критерії індивідуального продовження (тут йдеться про середньомісячний сукупний дохід для окремих ВПО тощо)".

На практиці, зазначають фахівці, у більшості випадків працівники соцзахисту телефонували і пропонували принести довідки про місце навчання дитини, про дохід, про перебування на обліку в центрі зайнятості тощо. Однак бували й такі випадки, коли людина просто не отримувала чергової виплати і дізнавалася про її припинення вже після того, як сама звернулася до соцзахисту.

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На жаль, не встановлений обов'язок органу соцзахисту повідомляти про результати такої перевірки.

«Якщо вам припинили виплати, рекомендуємо письмово звернутися до органу, у якому ви стоїте на обліку як ВПО (назва вказана у довідці про взяття на облік ВПО) з вимогою надати обґрунтоване пояснення про причини невиплати/припинення допомоги. Лише письмове рішення уповноваженого органу за наявності підстав може бути оскаржене».

Раніше повідомлялося, що переселенці можуть оформити виплату фінансової допомоги від держави в «Дії», і «ФАКТИ» пояснювали, як це зробити.

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