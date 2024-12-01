Бути чи не бути: Шмигаль поставив крапку у питанні щодо відновлення авіасполучення в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який раніше анонсував в грудні виплатити на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців (по 6,5 тисяч гривень), взяв участь у Міжнародному транспортному форумі та пояснив, що наразі в Україні навіть частково неможна відкрити повітряний простір для перевезень грузів та пасажирів.

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«Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт», — цитує Шмигаля «Укрінформ».

Росіяни, яки протягом майже трьох років активно нищать українську інфраструктуру, за цей час пошкодили щонайменше 15 цивільних аеропортів. Також атак зазнають й українські порти.

«Попри постійні спроби агресора завдати ще більших руйнувань завдяки Силам оборони ми змогли забезпечити стабільну роботу українського морського коридору. Сьогодні ним скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 75 млн тонн вантажів для понад 40 країн світу, з яких понад 50 млн тонн — агропродукція», — додав він.

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Нагадаємо, що у жовтні цього року в одеському порту в результаті російських ударів двічі зазнавало пошкоджень цивільне судно під прапором Палау.

Фото зі сторінки Дениса Шмигаля у соцмережах

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