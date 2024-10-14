Зерно не дає спокою: росіяни знову вдарили по Одеському порту

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 14 жовтня росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Всі постраждалі та загибла людина були цивільними.

«Також пошкоджень вже вдруге! зазнало суховантажне судно під прапором Палау „OPTIMA“. Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці — члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно, „NS Moon“, ходить під прапором Белізу. Окрім того, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі. Ворог вкотре звітує про начебто влучання у військові об’єкти. У реальності — цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку росія вкотре ставить під загрозу, нівелючи всі норми міжнародного права», — написав він.

Як додали в Офісі Генерального прокурора, внаслідок атаки загинув співробітник порту, ще 8 людей отримали множинні поранення, їх госпіталізовано до лікарні.

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«Огляд триває, дані стосовно остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень встановлюються. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями фіксують наслідки збройної агресії рф», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 20 вересня росіяни вдарили «Іскандером» по Одесі. Тоді також було пошкоджено портову інфраструктуру.

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Ілюстративне фото

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