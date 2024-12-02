Війна на складному етапі: Зеленський розповів, коли можна буде сподіватися на повернення захоплених росією територій

Війна вступила в «складний період», коли ворог швидше просувається в східній частині України.

Це визнав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському Kyodo News.

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Тому поки що українській армії бракує сил для звільнення усіх захоплених територій, у тому числі Криму, який росія окупувала у 2014 році.

«Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда… Ми повинні знайти дипломатичні рішення», — сказав Зеленський.

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Водночас президент наголосив, що такі рішення можливі лише за умов зміцнення обороноздатності країни.

Він пояснив, що дипломатичні рішення можуть розглядатися лише тоді, коли Україна буде знати, що вона достатньо сильна для того, щоб росія не розпочала нове вторгнення.

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Він зауважив, що підтримки української армії з боку партнерів станом на сьогодні недостатньо. Саме тому він закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в організації.

«Повернення дипломатичним шляхом окупованих територій, включно з Кримом, можливе лише тоді, коли Україна буде достатньо сильною. Це потрібно для гарантії, що росія не розпочне нову агресію», — певен очільник держави.

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Зазначимо, що у різні етапи повномасштабної війни питання дипломатичного рішення конфлікту розглядалося з різних сторін. Важливим у цьому процесі залишається те, щоб вони були справедливими та відбулися у межах міжнародного права, про що неодноразово заявляв український уряд, розглядаючи можливість перемовин.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах в США тема дипломатичного завершення війни почала набувати нових обертів. При цьому, президент України неодноразово звертав увагу світу на те, що російський диктатор володимир путін все ще прагче повного знищення української держави та народу, тому й не потребує реальних результатів від перемовин.

Фото Офісу президента України

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