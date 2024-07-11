Пропозицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана припинити обстріл для передумови початку переговорів між Києвом та Москвою відкинули як президент України Володимир Зеленський, так і російський диктатор володимир путін. Російський опозиціонер, соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що так звана «готовність» путіна до компромісу має одну мету — це знищення України як держави

«Медведєв знову вибовтав плани Кремля. Що у тверезого Путіна на думці, то у п'яного Медведєва на язиці.

Дімон знову по п'яні вибовтав плани свого боса. Стало остаточно зрозуміло, що останні дії Кремля щодо імітації якогось мирного процесу, тарганових перегонів путінського засланця Орбана світовими столицями, зливів через нібито проукраїнських спікерів про готовність Путіна до компромісу мають лише одну мету — дестабілізацію та повне знищення України.

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Я це і без Медведєва знав, але тепер є практично офіційне підтвердження:

«Якщо все ж таки відбудеться (Україна піде на переговори з Путіним) у Києві швидко почнеться новий, третій кривавий майдан, який змете нинішню хунту і приведе до влади ще радикальнішу…

Правляча кліка на чолі з ганчірковим паяцем біжить на Захід або буде роздерта натовпом. На руїнах частини б. України виникне поміркований політичний режим.

Але це не буде кінцем військової операції Росії. Навіть підписавши папери і прийнявши поразку, частина радикалів, що залишилася, після перегрупування сил рано чи пізно повернеться до влади, що надихається західними ворогами Росії. І тоді настане час остаточно розчавити гадину. Вбити довгий сталевий цвях у кришку труни бандерівської квазідержави. Знищити залишки його кривавої спадщини і повернути землі в лоно землі Руської».

Тобто їхнє завдання змусити українську владу хоч до якихось поступок, спровокувати у відповідь на це патріотів на новий Майдан, а потім знищити ослаблену внутрішньою смутою Україну. Навіть капітулянтської мирної угоди їм буде мало. Їм треба перетворити всю Україну на великий рашистський концтабір (як це зробили їхні старші китайські брати з уйгурським Сіньцзяном).

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Компроміс із Путіним неможливий. Це пропагандистська брехлива утопія, мета якої — знищення України. А ті, хто говорять про його необхідність чи неминучість — проплачені путінські агенти або недоумкуваті", — пише Ейдман у Facebook.

Нагадаємо, у ЗМІ також обговорювали сценарій припинення війни, за якого Україні пропонують залишити Донбас і погодитися на Крим з подвійним підпорядкуванням.

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