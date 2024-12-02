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Погода

Більшість днів грудня будуть теплішими за норму: коли в Україну прийде справжня зима

16:07 2 грудня 2024
зима

Після достатньо теплої осені, грудень в Україні стане класичним перехідним періодом від осені до зими, прогнозує метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів у полі підвищеного атмосферного тиску. Разом з тим, на півдні та у Криму зимова середня температура буде вищою за 0 °C. Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди.

На решті території країни середньомісячна температура очікується в межах −1…−4 °С, а у високогірних районах Карпат — місцями до −5…−7 °С, що відповідає багаторічним нормам.

Проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи. Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу й дощу.

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У цей період температура повітря перевищить норму приблизно на 2 — 6 °C. Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря з північного заходу, що спричинить похолодання. Але сила та тривалість цього похолодання поки що залишаються невизначеними.

За прогнозом завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віри Балабухи, у перші дні грудня температура вночі буде до — 4 градусів, а вдень — підніматися до +3…+6 градусів. Холодніше буде в карпатському регіоні. Але згодом очікується невелике потепління — до 10 грудня стовпчики термометрів вдень можуть підніматися до 8 градусів тепла.

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В другій декаді буде прохолодніше, особливо на півночі та на сході України, а наприкінці грудня очікуються опади — як сніг, так і дощі.

Що стосується січня, який і так вже «потеплішав» на три градуси, очікується, що температура буде вищою ще на два градуси. Взагалі взимку 60 відсотків днів будуть теплішими за норму.

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