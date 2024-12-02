Друга ДТП за пів року: у Дніпрі неповнолітній мажор-водій на BMW убив 10-річну дівчинку чи це не він?

У той час як в Україні ніяк не можуть розпочати слухання справи про ДТП, скоєне нардепом, у Дніпрі сталася смертельна аварія. 17-річний водій BMW без водійських прав врізався в автомобіль Ford, травмувавши 4 людей, внаслідок чого 10-річна дівчинка загинула.

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Про цю аварію повідомив телеграм-канал «Дніпро оперативний». Також, за їхніми даними, ця аварія стала для неповнолітнього хлопця вже другою менш як за пів року — влітку він збив двох людей біля ТЦ ЦУМ та поїхав. Ймовірно, йдеться про аварію, що сталася у Дніпрі 26 серпня.

Цього разу правоохоронці спрацювали оперативно й того ж вечора прозвітували про затримання водія, який вчинив смертельну ДТП в районі вулиці Набережна Заводська о 19:45. У Національній поліції не дали жодних подробиць про затриманого, повідомивши, що відкрито провадження за статтею 286 КК України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть» (позбавлення волі на строк до 8 років) стосовно особи, яка перебувала за кермом.

Наразі, за даними ЗМІ, водієм авто міг бути 17-річний Арсеній, син місцевого бізнесмена Олега Б., або його повнолітній друг — якийсь О-ко В. В. При цьому всі сходяться на тому, що Арсеній був за кермом BMW під час аварії 26 серпня, але тоді він відбувся штрафом, що підтверджують ЗМІ.

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Також, за даними журналістів, отець Арсенія нібито має відношення до тіньових схем з фіктивними ФОП. Два тижні тому підприємця самого взяли участь в аварії і визнали невинним.

Ймовірно, йдеться про Олега Б., якому належать ТОВ «Ам Тек» та «Спецізоляція-Схід». У базі даних аналітичного сервісу YouControl можна знайти дані про питання податківців до власника компаній. Так, у 2014 році, будучи керівником та головним бухгалтером ТОВ «Спецізоляція-Схід», його оштрафували на 85 гривень за недоїмку зі сплати ПДВ у 43 гривні за жовтень 2014 року. Але коли в 2017 році податківці запідозрили бізнесмена в несплаті податку на доходи фізосіб або, простіше кажучи, виплати зарплати «в конверті», суд податкову не підтримав.

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Щодо якогось О-ко В. В., який міг перебувати за кермом під час смертельної ДТП, «ФАКТИ» знайшли мешканця Дніпра Віталія Віталійовича О-ко, який є членом громадської організації «Історико-пошукова організація «Пошук-Дніпро». Однак це може бути просто однофамілець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україні змінили правила отримання прав водія. В основному вони торкнуться практичних іспитів на керування і покликані зробити цю процедуру прозорішою.

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