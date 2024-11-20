Водійські права видаватимуть за новими правилами: в МВС розповіли про зміни

В Україні налаштовані серйозно змінити ситуацію на дорогах на краще. При цьому йдеться не лише про позбавлення прав водія людей категорії «65+», але й про низку реформ, які покликані підвищити професійні стандарти та впровадити сучасні методи навчання.

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За словами Миколи Рудика, начальника Головного сервісного центру МВС, ключові зміни торкнуться екзаменаторів, які приймають практичні іспити з водіння.

А самі нововведення спрямовані на забезпечення прозорості іспитів, підвищення професіоналізму та врахування потреб маломобільних груп населення.

Вимоги до екзаменаторів включатимуть:

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- Досконале знання правил дорожнього руху та вміння застосовувати їх на практиці.

- Відмінні навички водіння транспортних засобів різних типів.

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- Обов’язкове дотримання принципів безбар’єрності у спілкуванні, особливо з кандидатами з інвалідністю.

- Глибоке розуміння технічних характеристик автомобілів, зокрема адаптованих для маломобільних осіб.

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Для покращення якості підготовки розроблено дві програми. Це 100-годинний курс для новачків, які щойно починають працювати екзаменаторами.

А також 40-годинний курс для досвідчених фахівців, яким необхідно оновити знання.

Обидві навчальні програми включають вивчення українських та європейських норм, правила надання першої медичної допомоги, психологічні аспекти спілкування, а також методи роботи з маломобільними групами.

Ключові аспекти навчання:

- Огляд українського та європейського законодавства щодо дорожнього руху.

- Психологія комунікації з учасниками іспитів, зокрема з уразливими групами.

- Надання першої медичної допомоги на місці ДТП.

- Використання сучасних інструментів оцінки під час проведення іспитів.

Крім того, екзаменатори зобов’язані кожні два роки проходити перепідготовку та підтверджувати свою кваліфікацію. Така система забезпечить постійне професійне зростання та відповідність європейським стандартам, сприяючи підвищенню рівня безпеки на дорогах України.

Фахівець зазначив, що десять адміністраторів з різних областей пройшли 100-годинне навчання і отримали сертифікати.

Наступний етап навчання стартує 27 листопада 2024 року, і набір нових учасників уже відкрито.

Варто також нагадати про типові помилки, за які навіть досвідчені водії можуть отримати штраф.

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