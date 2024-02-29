За два роки — 22 штрафи за перевищення швидкості: ДБР закінчило розслідування смертельної ДТП за участю нардепа Ніколаєнка (відео)

ДБР завершило розслідування відносно народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Відомо, що йдеться про нардепа від «Батьківщини» Андрія Ніколаєнка.

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Як нагадують в Державному бюро розслідувань, надзвичайна подія трапилась на трасі Київ — Чоп у селі Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року. Там автівка, за кермом якої знаходився народний депутат, наїхала на пішохода — 18-річна дівчина перебігала дорогу. Від отриманих травм вона померла на місці.

В ДБР зазначають, що депутат всупереч вимогам ПДР рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ — Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза.

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«Слідство встановило, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини. Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості. Зокрема, лише протягом 2022−2023 років щодо нього було винесено 22 постанови», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що восени суд обирав народному депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Фото поліції

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