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За два роки — 22 штрафи за перевищення швидкості: ДБР закінчило розслідування смертельної ДТП за участю нардепа Ніколаєнка (відео)

14:01 29 лютого 2024
ДТП

ДБР завершило розслідування відносно народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Відомо, що йдеться про нардепа від «Батьківщини» Андрія Ніколаєнка.

Як нагадують в Державному бюро розслідувань, надзвичайна подія трапилась на трасі Київ — Чоп у селі Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року. Там автівка, за кермом якої знаходився народний депутат, наїхала на пішохода — 18-річна дівчина перебігала дорогу. Від отриманих травм вона померла на місці.

В ДБР зазначають, що депутат всупереч вимогам ПДР рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ — Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза.

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«Слідство встановило, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини. Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості. Зокрема, лише протягом 2022−2023 років щодо нього було винесено 22 постанови», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що восени суд обирав народному депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Фото поліції

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