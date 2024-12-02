Новорічний клатч-2025: секрети поєднання з вбранням

Новорічні свята наближаються. І якщо ви вже продумали, в якій сукні та в якому взутті зустрічатимете свята, час потурбуватися про вибір клатча, який пасуватиме до вбрання. Він знадобиться не тільки для походів у ресторани, а й для домашньої вечірки у колі близьких людей. Адже треба ж кудись помістити телефон, блиск для губ або помаду, гребінець…

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Для новорічної вечірки підійдуть лаконічні клатчі зі стразами, паєтками або намистинами. Обирайте відтінок, що гармонійно поєднується з вашою сукнею та взуттям. Клатч, прикрашений стилізованими перлинами, матиме чудово пасуватиме до перлового намиста на вашій шиї або до каблучки з перлами.

Блискучий клатч — відмінне доповнення як до сукні з блискітками, так і до монохромного брючного костюма.

Актуальні клатчі в сріблястому і золотистому кольорах. Вони пасуватимуть практично до будь-якого вбрання і будуть прекрасною інвестицією в гардероб, оскільки практично поза часом і поза модою.

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Дуже елегантний вигляд мають і клатчі з еко-шкіри з прикрасами, що нагадують брошки.

Раніше повідомляли, що спідниця з паєтками — тренд зими-2025 — доречна не тільки у свята, а й у будні.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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