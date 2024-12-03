За завданням росіян 14-річні підлітки влаштували теракт біля будівлі поліції під Києвом (фото)

Нещодавно у Житомирі правоохоронці затримали п'ятьох диверсантів, які на замовлення росіян привели в дію вибуховий пристрій біля одного з відділень поліції. Серед них були неповнолітні віком 15 та 16 років. А на Київщині до подібного злочину виявилися причетними двоє 14-річних хлопців, які здійснили теракт у Вишгородському районі.

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Як повідомляють в СБУ, вибуховий пристрій підірвали 28 листопада. Та, на щастя, тоді ніхто не постраждав.

Малолітніх «підривників», які шукали швидких грошей, завербували через Телеграм-канали. Вони використали вибухівку, яка була замаскована під термос та зберігалася у тайнику на Київщині.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Хлопці, виконуючи завдання росіян, начинили вибуховий пристрій гайками та болтами, а біля адмінбудівлі встановили мобільний телефон, щоб гаджет транслював вибух у режимі реального часу. Вибухівку підірвали дистанційно, з використанням програми, наданої окупантами.

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Фото СБУ

Завдання хлопцям ставив представник спецслужб рф, який у мережі вдавав з себе дівчину та обіцяв «заробітчанам» кошти, яких вони так і не дочекалися. Підлітків затримали та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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Фото СБУ

Фото СБУ

Фігурантам за вчинення особливо тяжкого злочину загрожує до 12 років позбавлення волі

А на Миколаївщині до 10 років ув'язнення загрожує двом 16-річним хлопцям, які у селищі Єланець підпалили службове авто правоохоронців, що було припарковане на стоянці біля адмінбудівлі. На щастя, пожежу своєчасно виявили та швидко загасили.

«Упродовж години поліцейські встановили паліїв. Ними виявились двоє учнів місцевого навчального закладу. Також правоохоронці з’ясували, що через один із месенджерів із 16-річним хлопцем зв’язався невідомий, і запропонував за грошову винагороду спалити спецтранспорт поліції. Юнак на пропозицію погодився та підшукав у спільники однолітка», — повідомили в Нацполіції та додали, що після отримання звіту «куратори» видалили переписку із паліями та зникли.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві затримале рецидивіста, який заманив у пастку столичних поліцейських та намагався їх підірвати. Хибний виклик він замаскував про повідомлення щодо домашнього насильства.

Фото СБУ

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