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Школа автомобіліста: чи варто при митті машини використовувати засіб для миття посуду

18:11 3 грудня 2024
Мити машину

Різноманітні засоби для миття посуду використовують не лише за прямим призначенням, але й додають у різні суміші для інших побутових потреб. Наприклад, для очищення унітазів від вапна. А ось для миття автівки краще використовувати інши засоби, адже рідини для миття посуду зазвичай мають високий вміст кислотності та можуть пошкодити лакофарбове покриття.

Як пише профільне видання mashyna.com.ua, також після використання цього засобу на кузові залишаються розводи — рідина достатньо важко змивається. До того ж, як стверджується, після її використання на фарах з’являється конденсат.

Так що експерти радять використовувати засоби для очищення, виготовлені спеціально одля автівок. Або більш «ніжні», ніж для миття посуду засоби: дитячі шампуні чи засоби для догляду за тваринами.

Про те, чим краще мити автівку — губкою, мікрофіброю чи рукавичкою з овечої вовни, читайте на нашому сайті.

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