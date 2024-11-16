Розбиває вапняний наліт в унітазі краще за молоток: як очищають унітази в Болгарії

Чарівні француженки використовують для прибирання в унітази спеціальні «бомби-таблетки». Арабські бабусі використовують метод на основі дріжджів та цукру.

ВІДЕО ДНЯ

А про те, як очищають унітази в Болгарії, розповів невідомий болгарський майстер з клінінгу. За його словами, він знає секрет розчину, який «розбиває вапняний наліт в унітазі краще за молоток».

«Приготуйте цей найкращий домашній засіб для видалення вапняного нальоту з усіх поверхонь. Він дешевий, ефективно видаляє та руйнує всі відкладення», — звертається болгарський сантехнік до читачів свого блогу.

Для приготування «секретного розчину» знадобляться 100 мл найдешевшого засобу для миття посуду, 1 столова ложка кухонної солі, 300 мл 9% чи 12% оцту. Всі інгредієнти потрібно добре перемішати.

РЕКЛАМА

«У боротьбі з накипом сіль і оцет є надзвичайно ефективним поєднанням. А сіль, завдяки своїй абразивній природі, механічно розщеплює стійкий накип, тоді як кислотність оцту розчиняє мінеральні відкладення. Ця синергія очищає без використання агресивних хімікатів, забезпечуючи природну альтернативу. Крім того, оцет сприяє дезінфекції простору, що робить цю комбінацію не тільки ефективним, але й екологічно чистим варіантом для підтримки гігієни туалету», — пояснює болгарин.

Крім того, додавання миючого засобу згущує суміш, що важливо для більш тривалого перебування вапняного нальоту та досягнення більшого ефекту.

РЕКЛАМА

Отриманою сумішшю потрібно наповнити порожню пляшку миючого засобу, а ввечері розпилити її по поверхні унітазу й залишити на ніч.

Вранці потрібно пройтись по унітазу жорсткою щіткою, і можна очікувати на справжнє диво — сантехніка буде білою. Принаймні, так запевняє автор відео.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як хитри китайці економлять сотні юанів, прочищаючи унітаз за допомогою пакетів.

321

Читайте нас у Facebook