Запасіться двома відрами: як правильно мити автомобіль

Миття автомобіля здається простим завданням, але ми часто робимо багато помилок при його виконанні. Наслідки можуть бути плачевними, та й автомобіль залишиться немитим. Неправильне миття може призвести до появи подряпин по всьому кузову, подряпаних вікон і фар, пише Devil-Cars.

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Багато власників автівок користуються губкою для миття автомобіля. Однак варто змінити свої звички і перейти на спеціальну рукавичку з мікрофібри. Поверхня губки шорстка і дряпає лакофарбове покриття. Частинки піску збираються в порах і створюють мікроподряпини на кузові вашого автомобіля. Незалежно від того, яку рукавичку ви оберете — з мікрофібри чи овечої вовни — вона буде працювати набагато краще, ніж губка.

М'яка поверхня рукавички не подряпає лакофарбове покриття, а її численні ворсинки ефективніше вбиратимуть бруд і жир. Крім того, в ній не залишиться стільки піску, як на губці. Ще одна перевага — більш ефективне очищення. Рукавичка, одягнута на руку, дозволить вам робити більш точні рухи з достатньою силою.

Використовувати два відра — дуже гарна ідея. Використовуючи цю техніку, ви переносите набагато менше забруднень на лакофарбове покриття. Ви наповнюєте одне відро водою з шампунем, а інше — чистою водою. Останнє використовується лише для того, щоб змити бруд з рукавички. Після миття певної ділянки автомобіля ви змиваєте бруд тільки у відрі з водою. Потім занурюєте рукавичку у воду з шампунем. Звичайно, чиста вода з часом стане брудною. Тоді ви можете замінити її на свіжу. З двома відрами ви також економите шампунь, тому що без них вам довелося б знову наливати шампунь у замінену воду.

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Не використовуйте для миття автомобіля рідину для миття посуду, рідке мило або шампунь для волосся. Засіб для миття посуду добре вимиє ваш автомобіль, оскільки містить миючі та знежирюючі речовини. Однак це не означає, що він буде безпечним для лакофарбового покриття. Кислоти та оцет, що містяться в ньому, можуть потьмяніти лакофарбове покриття і прискорити корозію металевих деталей. Крім того, вони розчиняють віск, який вже був нанесений.

Колеса та шини — найбрудніші частини вашого автомобіля, тому варто почати з них. Обов'язково використовуйте другу рукавичку для миття дисків — губка або ганчірка також добре підійдуть. Вимийте одне колесо, сполосніть його, а потім переходьте до наступного.

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Після того, як ви помили колеса, промийте всю машину чистою водою, щоб позбутися великих забруднень. Змочіть рукавичку у воді зі спеціальною рідиною і вимийте весь автомобіль. Почніть з даху, потім вимийте верхню частину кузова, потім нижню. Якщо піна висихає занадто швидко, розділіть автомобіль на менші ділянки і змийте чистою водою. Не забувайте часто полоскати рукавичку.

Навіть якщо ви помили машину по частинах і сполоснули їх водою, варто повторити цей процес для всього кузова, щоб переконатися, що не залишилося ніякого бруду.

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Найкраще сушити автомобіль за допомогою рушника з мікрофібри або повітряного компресора. Автомобіль витирають, починаючи з даху, потім протирають вікна, капот, двері, кришку багажника і закінчуючи бамперами.

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