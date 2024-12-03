Як очистити морозильну камеру швидко та якісно: ці поради стануть у нагоді

Подібно до наших улюблених ящиків для непотрібних речей, морозильні камери, зазвичай, є універсальним елементом холодильника, який ми любимо забивати всіма тими продуктами, які здаються вкрай необхідними, пише Southern Living. Морозильник слід періодично очищати. Але нагадаємо, що для заощадження електрики холодильник має бути заповненим. Чищення камери варто почати з її спорожнення.

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Почніть з того, що вийміть усе з ящиків морозильної камери. Якщо у вас є продукти, які повинні залишатися замороженими під час прибирання, майте поруч охолоджувач. Коли ви розвантажуєте продукти, сортуйте їх за категоріями: заморожені фрукти, заморожені овочі, готові страви тощо.

Поки ви розвантажуєте продукти, викидаєте їх і сортуєте, використовуйте час з розумом: вимкніть холодильник і дайте морозильній камері нагрітися до кімнатної температури. Розморожування морозильної камери дозволяє їй охолоджуватися ефективніше, а також запобігає накопиченню льоду.

Якщо ваша морозильна камера знаходиться в тому ж блоку, що і ваш холодильник, ви, звичайно, тримаєте двері холодильника закритими під час цього процесу, щоб холодне повітря залишалося всередині, гарантуючи, що ваша їжа залишається свіжою. Однак більшість холодильників тепер пропонують клімат-контроль, специфічний для морозильної камери, тому зазвичай можна змінювати температуру лише в цій секції. Подбайте про те, щоб покласти рушники під холодильник, щоб уловлювати будь-які краплі, коли морозильна камера нагрівається.

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Коли ваша морозильна камера досягне кімнатної температури, можна приступати до чищення.

Ви спочатку захочете видалити бруд і сміття, потім почистити і, нарешті, продезінфікувати. Дуже важливо не поливати теплою водою замерзлі скляні полиці, оскільки зміна температури спричиняє тріщину скла. Спочатку дайте склу нагрітися до кімнатної температури. Якщо ви бачите багато частинок їжі чи іншого сміття, візьміть ручний пилосос, щоб швидко їх витягти.

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За допомогою зубної щітки видаліть будь-які плями, пролиття або бруд. Кожну поверхню протріть чистою ганчіркою, змоченою в мильному розчині. Повністю висушіть іншою чистою ганчіркою або ретельно висушіть на повітрі.

Почніть дезінфекцію з використанням спрею на основі оцту або іншого антибактеріального засобу, щоб переконатися, що ваша морозильна камера не просто виглядає чистою, а насправді є чистою.

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Слідкуйте за тим, щоб електричні компоненти (наприклад, льодогенератор або панель контролю температури) були сухими.

Коли ви виконаєте ці кроки, настав час знову підключити морозильну камеру. Після того, як вона охолоне, перемістіть у неї продукти.

Нагадаємо корисні рекомендації щодо зберігання продуктів під час відключення електроенергії.

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