Холодильник і «пралка» мають бути заповненими: п'ять моментів, які допоможуть заощадити електрику

Наближається опалювальний сезон, а отже, варто замислитися про розумну економію електроенергії (та й російські удари по енергооб'єктах України ще вірогідні).

Експерти ж вважають, що використовувати менше електроенергії можна не тільки завдяки обмеженню користування побутовими приладами, але й завдяки вчасним ремонтам та аудитам електрики у оселі.

Зокрема, ресурс 24.ua наводить рекомендації від відомої експертки з ощадливого життя Ерін Хаффстетлер.

Холодильник

Якщо ви хочете заощадити гроші, краще заповнити морозильну камеру та холодильник продуктами, адже їжа діятиме як ізоляція та скоротить кількість часу, який холодильник повинен працювати, щоб підтримувати низьку температуру.

Електроніка і побутова техніка

Телевізор, комп'ютер, ноутбук і зарядний пристрій витрачають електроенергію, навіть коли вони просто підключені до мережі, хоча й не увімкнені. Тож для того, щоб економити світло, спробуйте вимикати усі прилади з розеток на ніч, а не залишати їх у режимі очікування весь час.

Освітлення

Світлодіодні лампи не тільки більш довговічні, але й споживають на 90% менше енергії, ніж звичайні лампи розжарювання. Тож саме ними слід замінити всі лампи в освітлювальних приладах.

Пральна машина

Пралка, так само, як холодильник, менше витрачає електрики, якщо завантажувати повністю. Адже серед побутових приладів саме посудомийна та пральна машини споживають чи не найбільше енергії. Ще один спосіб заощадити на пранні — використовуйте нижчу температуру (тим більше, що сучасні пральні засоби добре видаляють бруд вже при температурі 30 градусів).

Термозахист помешкання

Для того, щоб менше використовувати кондиціонер, ви можете встановити жалюзі та штори на сонячну сторону вашого помешкання, і тоді сонце менше проникатиме всередину, тож воно повільніше нагріватиметься. Ще один спосіб зменшити кількість тепла — приклеїти на вікно тоновану плівку. Зменшити ж витрати тепла взимку допоможе спеціальне напилення на віконному склі.

Нагадаємо, раніше в Міненерго надали поради щодо переходу на нічний тариф, що теж дозволяє платити менше.

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