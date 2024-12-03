Навіть ґрунт не знадобиться: як узимку виростити цибулю та часник вдома на підвіконні

Багато українських овочівників люблять вирощувати цибулю та часник на підвіконні. Наприклад, зелену цибулю або цибулю на перо вони часто вирощують у лотках з-під яєць. Підійдуть і пластикові, і картонні лотки, пише На пенсії.

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Спочатку лоток потрібно поділити на дві частини. Потім потрібно виконати невеликі отвори в дні кожної лунки. Після цього треба вставити цей підготовлений лоток у кришку, яка буде служити піддоном.

Таким чином, вийде ідеальна ємність для вирощування цибулі без необхідності використовувати грунт. Потрібно лише налити воду в піддон і помістити цибулини у лунки.

Перед поміщенням цибулин у лоток їх слід підживити. Спочатку їх потрібно замочити у теплій воді на 6 годин. Потім потрібно обережно зрізати верхівки цибулин. Це необхідно для того, щоб стимулювати їхнє швидке проростання.

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Варто також мати на увазі, що заливати занадто багато води в піддон не потрібно. Вона має лише зволожувати коріння. Цибулина не повинна торкатися води, щоб уникнути гниття. Воду рекомендується міняти кожні два дні.

Перший урожай можна збирати через 2−3 тижні після посадки.

Щоб виростити часник без ґрунту на підвіконні потрібні горщики та ґрунтосуміші. Можна просто взяти звичайні пластикові пляшки.

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Спочатку відберіть головки часнику для пророщування. Вони повинні бути великими, свіжими та не надто сухими. Далі обріжте зубчики часнику за допомогою ножиць чи ножа. Перед використанням інструменти обов'язково потрібно простерилізувати. Зріз потрібно зробити у верхній частині голівки часнику та видалити тільки її.

Потім пляшку потрібно наповнити водою і помістити в неї голівку часнику корінцем вниз і зрізом догори, щоб вода торкалася низу голівки. Після цього поставте пляшки у добре освітлене місце.

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Коли вода стане темною або каламутною, її потрібно замінити чистою. Часник з часом проросте та пустить коріння, заповнюючи всю пляшку. Коли зелене пір'я досягне достатнього розміру, їх можна обрізати і використовувати в приготуванні їжі.

Раніше «ФАКТИ» писали, які рослини не варто вирощувати в квартирі взимку.

Фото: zelen-na-podokonnike.ru

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