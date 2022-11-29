Ставити ємність бажано на прохолодне підвіконня: вирощуємо часникову зелень у квартирі

Цибулею на підвіконні нікого не здивувати, але ж часник у горщику виростити трохи складніше. Щоб отримати чудову вітамінну приправу до страв, достатньо знати кілька тонкощів, пишуть автори телеграм-каналу «Фазенда. Сад та город».

«У домашніх умовах часник вирощують не заради головок, а на зелень. Молоде пір'я мають сильний запах і яскравий смак.

Перед посадкою потрібно підготувати широку ємність глибиною щонайменше 10 сантиметрів з дренажними отворами. Також буде потрібно попередньо знезаражений ґрунт (підійде звичайний універсальний) або вермикуліт. Окремі зубчики висаджують донцями вниз. Часник заглиблюють до половини: гострі кінчики мають залишатися над поверхнею субстрату. Відстань між рослинами витримують по 4−5 сантиметри.

Ставити ємність бажано на прохолодне підвіконня. Сильну спеку ця культура не любить, а оптимальною для зростання температура +16… +18°C. Часнику знадобляться регулярні поливи, але перезволожений ґрунт приведе до загнивання зубчиків. Рослинам потрібно освітлення протягом щонайменше 8 годин. Без достатньої кількості світла пір'я утворюватиметься жовтим і хворобливим".



Підживлення, пише телеграм-канал, під часник на вигонці можна не вносити. Якщо використовувався родючий субстрат, потреби у додаткових поживних речовинах не буде.

«Урожай молодої зелені отримують менш як за місяць після посадки, а заново пір'я відростає ще за два тижні. А можна голівку часнику просто поставити в склянку з водою, щоб денце було замочено у часникові. Він вам видасть чудову зелень. Але такий спосіб добрий після новорічних свят, коли ростова брунька почне прокидатися в часнику».

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