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М’ята швидко зачахне: які рослини не варто вирощувати у квартирі взимку

22:00 9 листопада 2022
Зелень на підвіконні

На підвіконні можна вирощувати не тільки квіти. Звичайно, мати свій міні-город у квартирі — ідея дуже приваблива, але часто вона розбивається про суворі реалії життя. Про те, на що слід звернути увагу, якщо у холодну пору роки хочете насолоджуватись свіжою зеленню, розповіли автори телеграм-каналу «Дача. Сад та город».

«Існує міф, що вдома можна все легко вирощувати цілий рік. Варто розуміти, що сезонність ніщо не скасовував, навіть у вашій квартирі. Як і на відкритому повітрі, рослинам необхідне світло, тепло, свіже повітря та волога, в достатній кількості. Зелень не росте у будь-якому приміщенні. Для вирощування підійдуть вологі, опалювані та світлі приміщення, з південного та південно-східного боку. До речі, світло потрібне рослинам по 12−14 годин, а взимку ще більше».

Крім того, додають автори каналу, у квартирі не всі культури зможуть радувати вас

«Наприклад, „чайні“ культури (майоран, ромашка, м'ята) чахнуть у квартирі. За дотриманням всіх правил непогано покажуть себе петрушка, фенхель, кріп. Що стосується овочів, потрібно вибирати „балконні“ сорти, а також низькорослі та самозапилювальні види».

Нагадаємо, що базилік на підвіконні можна вирощувати з березня по жовтень.

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