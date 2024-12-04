Проігнорували: принца Гаррі та Меган Маркл не запросили до Сандрінгему

Схоже, що королівський розрив все ще у глухому куті, оскільки принц Гаррі та Меган Маркл отримали серйозний сигнал від королівської родини. На тлі спекуляцій щодо того, що герцог і герцогиня Сассекські отримали запрошення на Різдво в Сандрінгем, інсайдер нарешті розкрив цю інформацію. Пара не отримала запрошення на королівську різдвяну зустріч у шотландському палаці, пише The News.

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Букінгемський і Кенсінгтонський палаци відмовилися коментувати список гостей.

Тим часом Меган поділилася своїми планами на відпустку зі своєю родиною та уявленням про святкування зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет.

«Я люблю свята, — поділилася Меган, додавши, що Арчі та Лілібет зараз «п’ять та три, тому з кожним роком стає все краще».

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Вона продовжила: «Спочатку я думаю, що як мама з дітьми, ти просто насолоджуєшся, що вони тут, але вони ще не розуміють усього, що відбувається. Але зараз ми в такому віці, коли я просто не можу дочекатися, щоб бачити це крізь їхню призму щороку».

Раніше джерело розповіло Closer Magazine, що принц Гаррі та Меган «проведуть це Різдво та Новий рік разом, щоб зробити свята особливими».

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Інсайдери додали, що «мама Меган, Дорія, приєднається до них вдома у Монтесіто, і вони подбають про те, щоб діти провели радісний день, незважаючи на те, що їх немає поруч з великою родиною».

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл змінюють стратегією свого іміджу.

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