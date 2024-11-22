Останнє Різдво: принц Гаррі та Меган Маркл через загрозу депортації прийняли важливе рішення

Принц Гаррі та Меган Маркл прийняли важливе рішення для своїх дітей, принца Арчі та Лілібет, оскільки парі загрожує депортація після перемоги Дональда Трампа. Інсайдери стверджують, що подружжя, яке проживає у США, готується зробити цей святковий сезон у Каліфорнії особливим, пише geo.tv.

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Королівське джерело повідомило виданню, що Меган і Гаррі планують провести, можливо, останнє Різдво у своєму будинку в Монтесіто та хочуть зробити його максимально незабутнім для своїх дітей.

Джерело стверджує: «Це може бути їхнє останнє Різдво вдома, тому цього року вони проведуть його разом, щоб зробити його особливим».

Мама Меган Дорія приєднається до них вдома в Монтесіто. Джерело також стверджує, що Меган Маркл і Гаррі не повернуться до Великобританії після того, як «їх також запросили провести Різдво зі Спенсерами в Альтхорпі, але вони були змушені відмовитися».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл кинула принца Гаррі заради вечірки з друзями.

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