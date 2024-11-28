Експериментують: принц Гаррі та Меган Маркл змінюють стратегією свого іміджу

Герцог і герцогиня Сассекські мають «професійну розлуку», а останні повідомлення свідчать про те, що їхні робочі відносини «у дуже поганому стані». За словами королівського коментатора Річарда Фіцвільямса, у відчайдушних спробах відновити свій публічний імідж Сассекси вибрали «експериментальний» піар-шлях, згідно з яким вони виступають на публіці самостійно, пише New York Post.

ВІДЕО ДНЯ

За словами королівського оглядача, принц Гаррі та Меган Маркл використовують інший підхід до перегляду свого поганого іміджу.

«Це, очевидно, нова тактика. Як і будь-який бренд, вони хочуть просувати себе якомога краще, — сказав він ЗМІ. — Вони спробували щось, що спрацювало з так званими королівськими турами Нігерією та Колумбією. Потім у них є сольні виступи, тому вони експериментують. Сассекси повинні зберегти свій профіль, оскільки вони не можуть атакувати королівську сім'ю в даний момент, тому тепер їм доведеться придумати нові варіанти».

Дійсно, протягом останніх кількох місяців і Гаррі, і Меган були помічені на різних заходах поодинці. Цього тижня Гаррі відвідав низку заходів, пов’язаних з Іграми Нескорених, у канадійському Ванкувері, а Маркл приєдналася до своїх друзів-знаменитостей на презентації.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл можуть мати серйозні проблеми з візою через мемуари принца.

РЕКЛАМА

278

Читайте нас у Facebook