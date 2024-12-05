У сервісних центрах МВС влаштують масові перевірки після скандального журналістського розслідування

У Головному сервісному центрі МВС, де нещодавно повідомляли про відновлення виготовлення індивідуальних знаків на транспортні засоби, розпочата позапланова службова перевірка.

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В МВС заявили про початок «системного перезавантаження робочих процесів» та анонсували зміну команди управлінців. ГСЦ. Такі крокі були здійснені після оприлюднення журналістського розслідування команди Bihus.Іnfo щодо роботи київського центру № 8041 та способу життя його керівництва.

«Відповідні перевірки найближчим часом пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру. Водночас у МВС створена робоча група з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг. Першочергове завдання — усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг в сервісних центрах», — йдеться у повідомленні.

Про роботу цієї самої електронної черги й розповідала авторка розслідування, якій довелося ночувати під будівлею сервісного центру, аби отримати талончик.

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«Українці вже пів року ночують під сервісними центрами, щоб отримати мізерний шанс отримати талон на іспит з водіння. Система електронних талонів мала б спростити життя, але вона, здається, все тільки ускладнила. Настільки, що „вловити“ талон українці не можуть по декілька місяців. Зате їх успішно ловив платний бот. Нещодавно правоохоронці викрили шахрая, що створював боти для „викрадення“ талонів. Але ситуація не покращилась. І не лише тому, що таких ботів ще купа, а радше через саму систему, яка таке дозволяє», — зазначають автори розслідування.

Власне, це стало приводом, за яким послідували й більш глибші «занурення» розслідувачів в тему, зокрема, щодо способу життя керівництва центру, їхнього майна та декларацій, де все «не так просто».

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Раніше в ГСЦ МВС розповідали про нові правила практичного іспиту для отримання водійських прав.

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Ілюстративне фото зі сторінки ГСЦ МВД в соцмережах

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