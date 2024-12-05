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Події

На Буковині судитимуть вчителя, з вини якого загинули школярі

10:01 5 грудня 2024
Водолази

Трагедії на воді трапляються і взимку, коли люди виходять на лід, і влітку. Часто у водоймах гинуть діти та підлітки. І не лише ті, хто був без нагляду дорослих. Так, цього літа на Буковині потонули двоє 15-річних школярів, які відпочивали на березі Дністра разом із однолітками та педагогом.

В Чернівецькій обласній прокуратурі повідомляють про передачу до суду обвинувального акту стосовно вчителя одного з місцевих закладів освіти у Дністровському районі. Йому інкримінують неналежне виконанні професійних обов’язків, щодо охорони життя та здоров'я дітей.

«12 червня цього року обвинувачений організував відпочинок на річці Дністер для учнів, які відвідували його гурток. Педагог не перевірив безпечність місця для купання, не з’ясував, чи вміють діти плавати, і не провів інструктаж з правил поведінки на воді. Натомість допустив дітей до купання у річці, під час якого двох 15-річних хлопців віднесло течією, і вони загинули», — йдеться у повідомленні.

Педагог наразі відсторонений від посади, йому обраний запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

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Нагадаємо, що правоохоронці Одещини раніше розслідувати справу щодо загибелі маленької дівчнки — дитина втопилася у діжці з водою.

Фото прокуратури

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