Тіло виявили на відстані 20 метрів від берега: під Одесою під час купання загинув підліток

В Одеській області, де наприкінці травня у ДТП загинув підліток, сталася ще одна трагедія.

В селі Сербка Березівського району, під час купання загинув 15-річний хлопець. Про це повідомили в обласному главку ДСНС.



«Разом з рятувальниками до пошуків долучилися місцеві мешканці на власних плавзасобах. На жаль, на глибині 1,8 метра та відстані 20 метрів від берега було знайдено тіло хлопця», — йдеться у повідомленні рятувальників.

За даними ДСНС, від початку року на водоймах України загинула 351 людина, 23 з яких — діти.

Також у відомстві нагадують основні правила поведінки біля води:

- купатися можна тільки на спеціально обладнаних для цього пляжах; якщо такого поблизу немає — вибирати безпечне для купання місце з пологим ухилом і твердим чистим дном.

- ніколи не пірнати у незнайомих місцях;

- не запливати далеко, ніколи не плавати наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;

- не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;

- купання дітей має відбуватися виключно під наглядом дорослих, які добре вміють плавати.

Нагадаємо, на початку червня на Черкащині під час купання втопилася 11-річна дівчинка.

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