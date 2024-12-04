Покласти цьому край: які сценарії закінчення війни в Україні обговорюють в команді Трампа

Радники Дональда Трампа активно висувають пропозиції щодо припинення війни в Україні. Пропозиції трьох ключових радників, включно з майбутнім спеціальним представником Трампа з питань України та росії, генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлогом, мають спільні елементи. Йдеться про виключення членства України в НАТО. Як повідомляє Reuters, радники планують змусити москву та Київ до переговорів, припинивши військову допомогу Києву, якщо він не погодиться на перемовини, але збільшивши допомогу, якщо путін відмовиться.

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Аналітики та колишні американські чиновники вважають, що Трамп може зіткнутися з небажанням путіна йти на контакт, оскільки він змусив українців відступити і може отримати більше вигоди від подальшого захоплення територій. Юджин Румер, колишній провідний аналітик американської розвідки по росії, зазначив, що путін не поспішає і, швидше за все, вичікуватиме, які поступки може запропонувати Трамп.

У травні агентство Reuters повідомило, що путін був готовий зупинити війну шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає поточну лінію фронту, але готовий воювати далі, якщо Київ і Захід не відреагують на це. Дональд Трамп ще не скликав центральну робочу групу для розробки мирного плану, але кілька радників обмінюються ідеями між собою та з Трампом.

Мирна угода, ймовірно, залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, путіним і Зеленським. Прес-секретар Дональда Трампа Кароліна Левітт зазначила, що він зробить все необхідне для відновлення миру і відновлення американської сили на світовій арені.

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Один з колишніх чиновників національної безпеки Дональда Трампа сказав, що є три основні пропозиції: план Келлога, план обраного віце-президента Джей-Ді Венса і план Річарда Гренелла. План Келлога передбачає заморожування нинішніх ліній фронту, збільшення допомоги Україні, якщо путін відмовиться від переговорів, і призупинення членства України в НАТО.

Влітку Себастьян Горка, один із майбутніх заступників радників Дональда Трампа з національної безпеки, заявив, що Трамп змусить путіна до переговорів, погрожуючи безпрецедентними поставками зброї в Україну. Джей-Ді Венс запропонував створення демілітаризованої зони на існуючій лінії фронту, яка буде сильно укріплена, щоб запобігти подальшим російським вторгненням.

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Річард Гренелл виступав за створення автономних зон на сході України, але не деталізував свою позицію. Він також припустив, що членство України в НАТО не в інтересах США. Деякі з цих пропозицій можуть зіткнутися з протидією з боку Зеленського, європейських союзників і деяких американських законодавців.

Минулого тижня міністр закордонних справ України закликав колег з НАТО надати Києву запрошення до членства на засіданні міністрів закордонних справ. Деякі європейські союзники висловили готовність збільшити допомогу Україні, а президент США Джо Байден продовжує надсилати зброю. Це може коштувати Трампу важелів впливу, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів.

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План Келлога може зіткнутися з негативною реакцією в Конгресі, де деякі з найближчих союзників Трампа виступають проти додаткової військової допомоги Україні. «Я не думаю, що у когось є реалістичний план, як покласти цьому край», — сказав Румер, колишній офіцер американської розвідки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що угода Трампа з путіним щодо України може кинути виклик Україні.

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