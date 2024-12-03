Кілька місяців тому генерал Кіт Келлог, який має бути «відповідальним» за війну в Україні в майбутній адміністрації США, представив новообраному президенту США концепцію припинення війни в Україні. Це має дозволити Трампу змусити обидві протиборчі сторони сісти за стіл переговорів: Україна має погодитися, бо інакше її подальша підтримка буде скасована. кремль повинен погодитися, бо якщо він відмовиться, США різко збільшать військову допомогу Києву, окреслив можливі масштаби Келлог у літньому інтерв'ю агентству Reuters. Лінія фронту буде заморожена, всі бойові дії будуть припинені. Питання членства України в НАТО не буде стояти на порядку денному протягом наступних десятиліть, а деякі санкції США проти росії можуть бути послаблені.

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Однак головним ризиком такої угоди була б її орієнтація на сьогодення, на момент, на результат, який новообраний президент США міг би продемонструвати своїм прихильникам. Питання, яке досі відігравало в очах Трампа підпорядковану роль, якщо взагалі відігравало якусь роль: як Україна може вірити, що припинення бойових дій буде постійним? І що станеться, якщо вони не припиняться?

Якщо після війни Україні не вдасться стати безпечним місцем з економічними перспективами, багато експертів очікують великого потоку біженців на Захід. У цьому потоці буде багато молодих людей призовного віку, оскільки воєнний стан буде скасовано, і вони зможуть покинути країну. Якщо президенту путіну вдасться здійснити новий наступ на Київ через кілька років, вільна Україна стане історією, а російська зона впливу почнеться прямо на кордоні з Польщею, пише видання n-tv.

«Навесні російські війська налічували в Україні близько 620 000 чоловік, 3400 бойових танків, 5000 артилерійських знарядь і 7000 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, — каже австрійський військовий експерт Густав Грессель в інтерв’ю n-tv. — Просто для порівняння, від чого доведеться захищатися. Це правда, що за останні місяці російська армія відправила незліченну кількість штурмовиків прямо „під ніж“ і досягла свого успіху з величезними втратами в людях і матеріальних засобах. Але росія також може швидше заповнити свої сили після припинення вогню за допомогою Північної Кореї або Китаю».

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Останні роки показали, що ризик подальших нападів з боку росії є реальним, навіть після підписання угоди. Мінські домовленості були підписані у 2015 році. Тоді російським військам знадобилося менше тижня, щоб захопити чергове місто на Донеччині.

Для того, щоб мати можливість ефективно захищати буферну зону від російських військ, Грессель вважає, що «300 000 військовослужбовців є нижньою межею, щоб не надто поступатися росії. Усі Сили реагування НАТО (NRF) мають таку чисельність, і немає впевненості, що ми зможемо впоратися з цим серед європейських союзників».

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Для порівняння, сили KFOR, за допомогою яких НАТО забезпечував припинення вогню і військову безпеку в Косові наприкінці 1990-х років, налічували 50 000 військовослужбовців.

З іншого боку, Бундесвер зараз має достатню проблему з розміщенням постійної бригади в Литві. Бригада — це 3000 військовослужбовців і матеріальна частина. За словами Гресселя, це одна сота частина того, що Європа мала б розмістити в буферній зоні.

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До цього слід додати логістику: більшість позицій трьох українських ліній оборони, ймовірно, будуть за межами буферної зони, і багато з них вже зруйновані. Наразі українські війська, що відступають, часто можуть розміститися лише в підвальних приміщеннях у селах, які були зруйновані вщент. Європейським миротворчим силам довелося б відкопувати і відбудовувати більшість своїх позицій, зазначають автори публікації.

«Це колосальне завдання. Для цього не існує жодного плану. Чи зможуть європейські країни вирішити його разом проти путіна, який відчуває, що його шантажують, але насправді вірить, що він достатньо сильний, щоб дійти до Києва? Це, здається, дуже відкрите питання. З огляду на оснащеність Києва зброєю і боєприпасами, Європа не зарекомендувала себе як захисна сила. Країни Балтії та Скандинавії допомогли з відданістю та енергією, в той час як Західна та Південна Європа були більш стриманими — відстань має велике значення. Франція та Німеччина не змогли взяти на себе провідну роль у структурі ЄС. Холоднокровний розрахунок — що потрібно Україні і як ми можемо це надати — ще не був зроблений, але те, що залишилося у країн-членів, було зібрано. В результаті від ЄС надійшло надто мало і надто пізно — на два з половиною роки. Угода, яка, можливо, визріває в головах Келлога і Трампа в ці дні, буде відповідно ризикованою».

Раніше повідомлялося, що Франція та Велика Британія домовляються про введення військ в Україну.

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