Більше ніяких сліз: сім способів нарізати цибулю і не заплакати

Цибуля є інгредієнтом багатьох страв, які люблять готувати українські господині. Процес приготування таких страв може виявитися нестерпним через сльози, що виникають при нарізуванні цибулі. Щоправда, цього можна уникнути. Потрібно лише дотримуватися кількох порад, пише РБК-Україна.

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Так, щоб уникнути сліз при нарізанні цибулі потрібно спочатку охолодити цибулю. Для цього слід помістити цибулю у морозильну камеру на 10−15 хвилин. Можна також охолодити цибулю, поклавши її в холодну воду на кілька хвилин.

Також потрібно використовувати гострий ніж, щоб зменшити виділення їдких з'єднань із цибулі. Тупий ніж більше «тисне» на шкірку цибулі, що вивільняє більше їдких з'єднань.

Крім того, зменшити сльозотечу може вентилятор або витяжка. Створення потоку повітря також допоможе знизити концентрацію їдких речовин у повітрі. Для цього можна навіть нарізати цибулю прямо під витяжкою.

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Ще одним способом може бути нарізування цибулі під водою. Вода допомагає «вловити» їдкі речовини, і запобігає їх потраплянню в повітря. Наприклад, можна нарізати цибулю у мисці з водою.

Допомогти уникнути сльозотечі може свічка. Вогонь свічки спалить частину летких речовин, зменшивши їхню концентрацію в повітрі.

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Крім зниження концентрації їдких сполук від цибулі можна захистити слизову. Якщо є окуляри для плавання, вони убезпечать очі від подразнення.

При нарізуванні цибулі також можна намагатися дихати ротом, а не носом. Це може зменшити контакт летючих речовин зі слизовою оболонкою носа. Тому подразнення від їдких речовин буде значно меншим.

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Фото: Unsplash.com

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