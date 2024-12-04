Як почистити обробну дошку швидко та ефективно: допоможуть сіль та лимон

Обробні дошки використовуються щодня і потребують регулярного чищення. Найпростішими для підтримки гігієни є скляні дошки. Їх дуже легко мити, в тому числі в посудомийній машині. На жаль, вони туплять ножі і легко ламаються, тому не дуже популярні. Набагато частіше ми вибираємо дерев'яні або пластикові обробні дошки. Дерев'яні дошки є найбільш довговічними. Велике значення має порода деревини, з якої вони виготовлені. Особливо рекомендуються дошки з бука або дуба. Крім того, деревина має бактерицидні властивості. Дерев'яну обробну дошку просочіть маслом і намагайтеся якомога рідше мити водою, пише видання Polki.

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Використовуйте домашні засоби для очищення: дошку густо посипати сіллю і залишити на ніч — вранці промити. Вологу дошку посипати содою, потім промити, регулярно протирайте її лимоном, щоб позбутися небажаного запаху.

Після миття завжди витирайте дерев’яну обробну дошку насухо, щоб вона не вбирала воду. Варто час від часу натирати її олією — це просочить дошку і не дасть бруду потрапити в деревину. Ніколи не мийте дерев’яну обробну дошку в посудомийній машині.

Пластикові дошки дуже легко миються. Для цього можна використовувати різні мийні засоби, а також мити їх у посудомийній машині. Ви можете помити пластикову обробну дошку звичайним мильним розчином або водою з оцтом. Даний вид дощок міцний і не вбирає запахи їжі, а також стійкий до високих температур. На жаль, ви можете легко пошкодити пластик ножем, і в порізах будуть накопичуватися бактерії. Якщо пластикова обробна дошка сильно поцарапана, її варто замінити на нову.

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