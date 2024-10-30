Пшона каша з цибулею та червоною квасолею: дуже бюджетно та ситно

Пшоно — чудовий продукт, з якого готують легендарну українську «весільну капусту». А ця каша з пшона з цибулею та червоною квасолею ідеально підходить для тих, хто шукає здорову, ситну та легку їжу. Завдяки поєднанню білка червоної квасолі з клітковиною пшона ця страва виходить не тільки смачною, але й дуже поживною. Пасерована цибуля додає солодкої та ароматної нотки, а вершки роблять текстуру кремоподібною. Цей рецепт ідеально підходить для швидкого обіду або легкої вечері, а також для збалансованого харчування, пише кулінарний сайт Retete.

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Інгредієнти: Пшоно — 80 г

Червона квасоля — 100 г

Вершки — 2 столові ложки (приблизно 50 г)

Цибуля — ½ шт. (приблизно 40 г)

Кріп — 1 пучок (приблизно 15 г)

Сіль — за смаком

Вода — 100 мл (для приготування)

Спосіб приготування:

Підготовка інгредієнтів: перш ніж почати готувати, переконайтеся, що всі інгредієнти готові. Якщо ви використовуєте консервовану червону квасолю, вона має бути вживаною разом із соусом із банки.

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Відварювання пшона: пшоно відварити у воді з сіллю, дотримуючись рекомендованих пропорцій. Варіть 25−30 хвилин, поки воно добре не розвариться і не стане м’яким. Злийте воду, якщо необхідно, і відкладіть.

Приготування цибулі: нарізати дрібними кубиками і обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії, поки вона не стане золотистою і не набуде злегка хрусткої структури.

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Додавання квасолі: після того, як цибуля буде готова, додайте червону квасолю разом із консервованим соусом. Добре перемішати і додати ложку вершків для збагачення смаку.

Налийте в каструлю 100 мл гарячої води і додайте дрібно нарізаний кріп. Добре перемішайте, приправте сіллю за смаком і дайте суміші поваритися на кілька хвилин, щоб аромати з’єдналися. Нарешті з’єднайте квасолю з цибулею та вершковим соусом із вареним пшоном. Все добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

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Подавайте кашу з пшона з квасолею та цибулею окремими порціями з грінками та прикрасьте її свіжим кропом.

Нагадаємо рецепт справжньої сенсації подільскої кухні — бадзьоні — печені з квасолею і солоними огірками.

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