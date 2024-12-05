Державні монополії в Україні стали некерованими структурами: експерт пояснив до чого призведе підвищення тарифів

Чергове заплановане з 2025 року підвищення тарифів монополістів («Укренерго», «Оператор ГТС», «Укрзалізниця») свідчить про те, що державні монополії стали некерованими структурами, які постійно підвищують тарифи без проведення незалежного аудиту й не зрозуміло на яких підставах, вважає керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

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Експерт зазначив, що новий етап зростання тарифів спричинить тотальне зростання цін, а споживча інфляція цього року у 8,4% «стане просто неосяжною мрією у наступному році».

«На мою думку, монополії не мають бути неконтрольованими структурами, які живуть самі по собі та фактично роблять все, що хочуть. Роботу менеджменту компаній мають оцінювати за певними критеріями. Це дозволить державі визначити, хто відробляє свої кошти, а хто паразитує на хаосі в державному управлінні. Щобільше, головне завдання державним монополіям — не заробляти гроші, а підтримувати життєдіяльність сфер економіки», — зазначив Загородній.

За словами експерта, керівництво державних монополій має думати не про максимізацію прибутку в умовах постійних обстрілів, а концентруватися на забезпеченні роботи економки. «Укренерго» — на роботі енергосистеми, а «Укрзалізниця» — на забезпеченні безперебійного руху поїздів.

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Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила «Укренерго» підвищення тарифу на передачу електроенергії на 26%, а «Оператору ГТС» — на 305%. «Укрзалізниця» може збільшити тариф на 37%. Все це може спричинити суттєве зростання цін в Україні та посилити інфляційні процеси.

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