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Дії державних монополій можуть спричинити суттєве зростання цін — ЗМІ

14:34 2 грудня 2024
комунальні платежі

Заплановане підвищення тарифів державними монополіями, які контролюють критично важливі сектори (енергетику, залізничні перевезення та газопостачання), автоматично призведе до збільшення витрат на виробництво та транспортування всіх товарів. Про це йдеться у статті видання «Українські новини», яке зазначає, що логістика енергії, газу й товарів є основою будь-якої економіки.

За даними видання, тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії буде підвищено у 2025 році на 26% (з 529 до 665 грн/МВт∙год), тариф на транспортування газу ТОВ «Оператор ГТС України» — одразу на 305% (зі 124 до 503 грн/тис. м³), а тарифи «Укрзалізниці» для бізнесу можуть зрости в середньому на 37%.

«Підвищення тарифів змушує бізнес закладати підвищення вартості у ціни товарів, що неминуче призведе до їх зростання. І хоча у структурі собівартості продукту ці тарифи окремо складають не так багато, разом, враховуючи те, що вони актуальні на кожному з етапів виготовлення продуктів, в кінцевій вартості, в окремих випадках вони загалом можуть складати до 20%», — зазначають «Українські новини».

Опитаний виданням бізнес вважає найкращим рішенням — заморозити тарифи до кінця воєнного стану, щоб уникнути потрясінь для економіки та громадян, а натомість — змусити менеджмент державних підприємств підвищувати ефективність, шукати внутрішні та зовнішні джерела фінансування.

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«Підняти тарифи — найпростіше рішення, яке намагаються проштовхнути менеджери держмонополій. В моменті — для них воно може бути ефективним, але його наслідки для економіки, для кожного пересічного українця будуть серйозними. Врешті решт це підвищення призведе до того, що бізнес-активність почне скорочуватися, закупка електроенергії та газу — знижуватися, а вантажів стане менше. І за деякий час держмонополіям знову прийдеться підвищувати тарифи, щоб перекрити свої витрати. І так може продовжуватися нескінченно. Та все ж це замкнуте коло треба колись розірвати», — йдеться у статті.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 13 листопада схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% - до 665,26 грн/МВт·год.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в НБУ назвали ймовірну дату підвищення тарифів на «комуналку».

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