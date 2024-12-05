Попри критичні провали із забезпеченням фронту, АОЗ витратила мільйони на відрядження

Держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ), яка відповідає за забезпечення української армії, вкотре опинилося в епіцентрі скандалу. Зокрема, як пишуть ЗМІ, посилаючись на власні джерела, у 2024 році АОЗ витратило 5,77 млн грн на 72 закордонні відрядження, ефективність яких спірна.

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Зазначається, що середня вартість одного відрядження становила 80 тис. грн. Наприклад, делегація з 11 співробітників АОЗ відвідала Швецію, витративши 500 тис. грн. При цьому звіт про поїздку не містив конкретних здобутків.

Незважаючи на такі сумнівні витрати, АОЗ уже оголосило новий тендер на відрядження на 2025 рік, плануючи витратити 12 млн грн, що вдвічі більше, ніж цього року.

«І все це на тлі масштабної неефективності роботи АОЗ», — пишуть ЗМІ.

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Також, як пишуть ЗМІ, 2024 року 3,21 млн грн було незаконно витрачено на придбання товарів за завищеними цінами; 216,16 млн грн. використано неефективно. При цьому потенційні втрати через управлінські недоліки становили 9,99 млрд грн.

Варто відзначити, що критичні провали в роботі АОЗ впливають не лише на фінансові ресурси країни, а й на забезпечення Збройних Сил України. У жовтні 2024 року армія отримала лише 12% від необхідного обсягу боєприпасів, що безпосередньо загрожує життю військових на фронті.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що пів року «Агенція оборонних закупівель» та «Павлоградський хімічний завод» постачали армії не артилерійські постріли, а порожні обіцянки, зберігаючи гроші на рахунках у банках.

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