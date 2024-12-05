Провал оборонних закупівель: АОЗ не виконала контрактів на 25 млрд грн

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ) під керівництвом Марини Безрукової опинилося у центрі скандалу через провал у забезпеченні української армії боєприпасами.



За інформацією ексрадника голови АОЗ Тамерлана Вагабова, станом на кінець 2024 року АОЗ не виконала державних контрактів на постачання боєприпасів на загальну суму 25 млрд грн.

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«Це катастрофа! З такими підходами ми будемо втрачати не лише гроші, але й життя наших захисників», — вважає ексрадник голови АОЗ Тамерлан Вагабов.

За його словами, правоохоронні органи повинні дати оцінку цій ситуації.

«Правоохоронні органи повинні дати оцінку цій ситуації. Щоб такі керівники, як голова АОЗ, двічі замислювалися перед тим, як йти на подібні ризики та ігнорувати результати аудитів, їх необхідно притягати до кримінальної відповідальності. Це наша головна проблема — почуття безкарності, яке процвітає в критично важливих структурах», — наголосив він.

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