З Бельгії прямо у ДПСУ: чим воюють українські прикордонники

Підрозділи сил оборони України продовжують отримувати бойову техніку від союзників і демонструвати її під час навчань. Цього разу йдеться про підрозділи Державної прикордонної служби, що має на озброєнні БМП AIFV-B-C25. Фото з навчальних стрільб ДПСУ показав Telegram-канал «Водограй», який зазначив, що екіпажі вчилися стріляти з 25-мм гармати БМП осколково-фугасними снарядами.

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AIFV-B-C25 є бойовою машиною піхоти, прийнятою на озброєння Збройних сил Бельгії та створеною на базі американського гусеничного бронетранспортера М113, однак має низку важливих відмінностей від «батька».

Так, порівняно з М113 БМП AIFV-B-C25 має посилену броню — до алюмінієвих бронелистів, аналогічних до «батьківських», бельгійська бойова машина піхоти має бронеекрани з шаруватої сталі для посилення захисту лоба та бортів корпусу. Немає броні тільки на кормі, де розташована апарель для безпечного виходу 7 членів десанту, а також є спеціальні амбразури для стрільби зсередини БМП.

Для порівняння, у М113 також є кормова апарель, а десант становить 11 осіб, але при цьому вести стрільбу зсередини вони не можуть через відсутність спеціальних амбразур. Також БТР легший на 30% - 10,3 тонни проти 13,6 тонн AIFV-B-C25.

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Водночас додаткові 3 тонни ваги бельгійської БМП пішли не лише на додаткову броню, а й на посилення озброєння, і саме це відрізняє AIFV-B-C25 від її «батька». Так, якщо М113 має штатно лише 1 кулемет калібру 7,62 мм, то бельгійська БМП озброєна 25-мм гарматою «Ерлікон» KBA B02 з 320 снарядами та кулеметом 7,62 мм з 1800 патронами.

Гармата «Ерлікон» KBA B02 має високу скорострільність (560 пострілів за хвилину) і початкову швидкість польоту снаряда, що полегшує їй пробиття броні, а також кілька типів боєприпасів — уламково-фугасний, запалювальний і бронебійний. Завдяки такій гарматі AIFV-B-C25 може успішно вражати всі типи БТР і БМП, які є на озброєнні вс рф, а також може завдати ушкоджень навіть танкам. При цьому завдяки денним і нічним прицілам гармата може вести вогонь у будь-який час доби.

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Раніше повідомляли про те, що у росії масово модернізують БТР-80, щоб наситити свої частини бронетехнікою, але гармата AIFV-B-C25 легко знищить цю техніку.

На фото у заголовку тренувальні стрільби ДПСУ з бельгійською БМП AIFV-B-C25. Фото ДПСУ

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