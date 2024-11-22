Дальність стрільби — 40 км і менше ніж дві хвилини на підготовку: командувач Нацгвардії розповів, чим б'ють окупантів

Західне озброєння допомагає ЗСУ успішно боротися із противником, і це підтверджують командувачі вищої ланки. Так, дуже допомагає Національній гвардії України 155 мм самохідна артилерійська установка Zuzana.

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Про це на своєму телеграм-каналі розповів командувач НГУ Олександр Пивненко. Бригадний генерал підкреслив, що артилерія, як і раніше, залишається ефективним засобом ураження на полі бою.

Так, завдяки аеророзвідці за допомогою БПЛА підрозділи НГУ можуть заздалегідь виявляти цілі супротивника, а знищує їх САУ Zuzana, вражаючи склади, піхоту, техніку ворога, особливо ворожу артилерію. Остання забезпечує вогневу підтримку противника і має велику дальність стрільби — типу 152-мм гармат «Гіацинт», «Мста-С» та інших. Однак Zuzana їх успішно знищує завдяки снарядам, здатним завдавати ураження на відстані понад 40 км.

Одна з суттєвих переваг САУ — це швидкий перехід з похідного стану у бойовий, який займає менше ніж 2 хвилини. При автоматичному перезарядженні темп стрільби становить 5 пострілів на хвилину. Висока прохідність, що дозволяє подолати рів шириною 2 метри, вертикальні перешкоди у пів метра, брід до 1,4 м.

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Також Zuzana має гарне бронювання — башта та кабіна водія легкоброньовані, забезпечують захист від уламків та куль калібру 7,62 мм. Усередині САУ має систему кондиціювання, протипожежну систему, систему нічного бачення, а бортовий комп'ютер дозволяє обмінюватися інформацією та отримувати дані з командного пункту.

«САУ Zuzana ефективна як у контрбатарейній боротьбі, так і безпосередньо для ураження цілей противника. Тому поява у підрозділах Національної гвардії значно підвищить нашу ефективність на полі бою», — наголошує Олександр Пивненко.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що зс росії через брак засобів вогневої підтримки змушені створювати саморобні РСЗВ і сподіватися на допомогу з КНДР. Однак можуть виникнути проблеми з боєприпасами до їхніх далекобійних гармат.

Фото: Вікіпедія

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