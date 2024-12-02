Окупанти знайшли спосіб збільшити кількість БТР без зростання їх виробництва: про що йдеться та наскільки це небезпечно

В умовах постійно зростаючих втрат бойової техніки окупанти не тільки створюють дуже дивні «саморобки», але й покращують техніку. Щоправда, роблять це дуже своєрідно, як у випадку з БТР-82АМ.

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Про це повідомляє OSINT-дослідник Річард Верекер, який веде підрахунок втрат техніки зс рф. За його словами, останнім часом дедалі сильніше зростають втрати БТР-82, що досить незвичайно, оскільки кількість цих бронетранспортерів відносно невелика — трохи більше ніж 1500 одиниць.

На думку Річарда Верекера, це могло бути досягнуто за рахунок зростання виробництва нових БТР, їх масової купівлі у країн, яким вони були продані раніше, зниження втрат у боях, що дозволяє вибирати, яку техніку відправляти в атаку, або зниження зняття з баз зберігання інших типів техніки.

Як вважає дослідник, зростання виробництва чи купівля в інших країнах не можуть наростити число БТР-82, оскільки їх виробляє лише 1 завод — Арзамаський машинобудівний. Зниження втрат також не видно, а отже, найімовірніше, саме зниження темпів реактивації БМП та МТ-ЛБ. На користь цього експерт зазначає також зразкову рівність втрат за обома підтипами бронетранспортера: БТР-82АТ, вироблені «з нуля», та БТР-82АМ, модифікації БТР-80, що є базою для даного виду техніки.

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Очевидно, саме за рахунок більшої кількості БТР-82АМ і зростають поставки даного типу бронетехніки у війська противника. Так, тих же БТР-80 з яких, власне, і роблять БТР-82АМ, виробили понад 4600 одиниць, а значить, багато з них можуть бути перероблені.

Водночас, як наголошує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, обидва варіанти БТР-82 мають той самий мінус, що й їхній «батько» БТР-80, а саме — слабку броню. Так, хоча БТР-82АТ і отримав додаткові броньовані листи, але вони здатні втримати максимум патрони калібру 12,7×108-мм, але все, що більше, легко проб'є броню.

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Тобто це означає, що броня російського бронетранспортера дасть йому перевагу в бою хіба що з легкою бронетехнікою, і то не всією, наприклад, легкий та старий розвідувальний БРДМ-2 з його кулеметом 14,5 мм легко знищить БТР-82. І це не кажучи вже про БМП «Бредлі» або БТР «Страйкер» з їхніми 25- та 30-мм гарматами, так само як і всі радянські БМП з їхніми мінімум 30-мм гарматами. Зрештою, навіть постріл з РПГ кумулятивним боєприпасом буде для БТР-82 смертельним.

Разом із власними виробами окупанти також мають можливість використовувати зброю, яку їм постачають диктаторські режими з усього світу. Наприклад, далекобійну артилерію з КНДР.

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