Навіть воду можна не відкачувати: названо інгредієнти, які допоможуть унітазу «пускати сонячні зайчики»

Зазвичай поради щодо того, як відмити унітаз, передбачають інструкції на кшталт «відкачайте воду пляшкою» або «помпою» і т.д.



Водночас деякі майстри швидкого прибирання запевняють, що цей не дуже приємний етап можна оминути, пише видання про домашнє прибирання.



При цьому досвідчені люди виходять з того, що, наприклад, патьоки іржі з'являються насамперед через зношений трубопровід. Нові та оцинковані інженерні комунікації краще захищені від корозії, чого не скажеш про традиційні металеві труби, особливо якщо вони ще й старі.

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А сірий вапняний наліт з'являється від води, в якій багато домішок. Й чим більша концентрація домішок у воді, тим більше забруднена сантехніка.

Фахівці з клінингу впевнені, що унітаз можна без особливих зусиль очистити за допомогою ортофосфорної кислоти або коли. Потрібно залити засоби прямо у воду й зачекати 4 години.

Ще існує дуже простий і дешевий спосіб. Потрібно насипати 60 г звичайної харчової соди в унітаз і влити 200 мл 9% оцту. Тільки при цьому потрібно бути обережно, оскільки суміш почне пінитися. Її краще залишити на ніч у зливі, а вранці почистити стінки та змити. Результат приємно здивує.

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Звичайно, про «сонячні зайчики» — це невелике перебільшення, але сантехніка буде насправді чистою.

В якості «бонусу» додамо невелике відео від майстрів прибирання — але в ньому використовуються трохи інші компоненти.

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Своїм секретом чищення унітазу також поділилася українська блогерка. Також про 5 способів, які допоможуть відмити унітаз до майже нового стану, розповіли клінери.

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