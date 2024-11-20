Зникнуть навіть найстаріші забруднення: Марина Жукова порадила «зверх потужний» спосіб очищення унітаза (відео)

Водного каменю та жовтого нальоту в унітазі можна позбутися за допомогою простих й недорогих засобів, якими користуються навіть досвідчені клінери.

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Але буває й таке, коли унітаз настільки запущений, що застарілий вапняний наліт нічим не можна видалити. Експертка з чистоти Марина Жукова розказала й показала, як можна виправити ситуацію.

За її словами, по-перше, необхідно вичерпати воду з унітаза. Для цього підійде порожня пляшка.

Потім зробити розчин — у 2 літри води додати 100 мілілітрів перекису водню та 50 мілілітрів аміаку.

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Але з цими засобами потрібно працювати дуже обережно, в рукавичках. Поруч не має бути тварин та дітей. А приміщення потрібно провітрити.

Всі інгредієнти добре перемішати. Підготований розчин влити в унітаз. Йоржиком розподілити по поверхні, закрити кришку унітаза й залишити на кілька годин.

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Розчин буквально одразу починає взаємодіяти з вапняним нальотом.

Якщо забруднення дуже серйозне, то можна залишити розчин на ніч. Якщо забруднення середнього ступеня, то вистачить дві-три години, щоб весь вапняний наліт повністю розчинився.

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Потім йоржиком або щіткою почистити унітаз й змити водою.

«За допомогою цього способу можна очистити навіть найбрудніший унітаз й видалити товстий шар старого закам'янілого вапняного нальоту», — запевняє експертка.

Також варто звернути увагу на розчин, що «розбиває вапняний наліт в унітазі краще за молоток», яким користується болгарський майстер з клінінгу.

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