«Спокійно, Гаррі, спокійно!»: опальний принц розповів про сімейні традиції зустрічі Різдва, яких він дотримується

Попри те, що принц Гаррі та Меган Маркл не отримали запрошень на святкування Різдва з королівською родиною, вони все одно намагаються дотримуватись сімейних традицій у це свято.

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Про одну з таких традицій Гаррі написав у своїх мемуарах «Запасний», згадали британські ЗМІ.

Ось як принц описав картинку «ідеального Різдва»: «Це був переддень Різдва. Ми спілкувалися по FaceTime з кількома друзями, у тому числі з декількома з Британії. Ми спостерігали, як Арчі бігає навколо ялинки. І ми відкривали подарунки, дотримуючись сімейної традиції Віндзорів».

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За словами герцога, ця традиція є відсиланням до німецького коріння родоводу короля. У Німеччині різдвяні святкування розпочинаються 24 грудня, коли близькі дарують один одному подарунки, а також прикрашають ялинку.

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Традиція називається Heiligabend Bescherung — що перекладається як «подарунки напередодні Різдва». Вона у королівській родині йдеться від королеви Вікторії та принца Альберта, який був німцем.

Водночас Віндзори люблять дарувати жартівливі подарунки, щоб вшанувати своє німецьке походження.

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Але навіть герцог Сассекський, відомий своїм чудовим почуттям гумору, одного разу був спантеличений дивним подарунком від однієї зі своїх родичок.

Так, принцеса Маргарет на Різдво в резиденції королеви в Сандрінгемі презентувала йому крихітну гумову рибку, натягнуту на авторучку.

«Спочатку я хотів розізлитись, але потім сказав собі: «Спокійно, Гарі, спокійно! Просто у неї таке почуття гумору», — згадав Гаррі.

Завдяки холоднокровній поведінці принца, свято завершилося гучно, весело та без скандалів.

Що стосується старшого брата Гаррі, принца Вільяма, то його плани та плани Кейт Міддлтон не зазнали значних змін. Свята майбутній король з родиною проведуть у Сандрінгемі — у заміській садибі королівської сім'ї у Норфолку. Разом з ними будуть 11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта, 6-річний принц Луї, а також інші родичі. Щорічна різдвяна служба цього року буде присвячена темі любові та емпатії.

Фото: https://www.express.co.uk/

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